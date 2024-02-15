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В Москве запустят дополнительные пригородные железнодорожные экспрессы в праздники

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Московская железная дорога и Центральная пригородная пассажирская компания запустят дополнительные экспрессы в праздничные дни февраля и марта.
В Москве запустят дополнительные пригородные железнодорожные экспрессы в праздники

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что будет скорректировано движение поездов накануне 23 Февраля, в сам праздник и последующие выходные в марте.

«В графике движения некоторых электропоездов сделаны дополнительные точечные корректировки», — заявил перевозчик.

Так, 22 февраля и 7 марта поезда будут следовать расписанием пятницы; 23, 24 февраля и 8, 9 марта — расписанием субботы; 25 февраля и 10 марта — расписанием воскресенья; 26 февраля и 11 марта — расписанием понедельника.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в 2023 году столица купила более 330 вагонов для Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, Московских центральных диаметров (МЦД).

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