В Москве купили более 330 вагонов для БКЛ и МЦД

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в 2023 году столица купила более 330 вагонов для Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, Московских центральных диаметров (МЦД).

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Как отметил чиновник, вагоны приобрели с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню».

«Средства выделяются на срок до 15 лет по льготной ставке — 3% годовых. Инфраструктурные бюджетные кредиты являются эффективным инструментом поддержки регионов. Они выдаются на важные проекты по развитию инфраструктуры», — сказал Ефимов.

Общий объём средств инфраструктурного бюджетного кредитования для Москвы составляет 106,7 млрд рублей, рассказали в Департаменте экономической политики и развития столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности на 70% станции метро «Бачуринская» Троицкой линии метро.