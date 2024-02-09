В Москве купили более 330 вагонов для БКЛ и МЦД
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
Как отметил чиновник, вагоны приобрели с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню».
«Средства выделяются на срок до 15 лет по льготной ставке — 3% годовых. Инфраструктурные бюджетные кредиты являются эффективным инструментом поддержки регионов. Они выдаются на важные проекты по развитию инфраструктуры», — сказал Ефимов.
Общий объём средств инфраструктурного бюджетного кредитования для Москвы составляет 106,7 млрд рублей, рассказали в Департаменте экономической политики и развития столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности на 70% станции метро «Бачуринская» Троицкой линии метро.