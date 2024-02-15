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Власти Хакасии обсудили вопросы сотрудничества с делегацией из Монголии

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Глава Хакасии Валентин Коновалов провёл встречу с делегацией из Монголии, которую возглавляли генеральный консул в Кызыле Чимид Ганболд и губернатор Завханского аймака Унрбаяр Гомбосурэн.
Власти Хакасии обсудили вопросы сотрудничества с делегацией из Монголии
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает АБН24.

Стороны обсудили вопросы международного сотрудничества.

Хакасия и Монголия регулярно проводят культурные и образовательные мероприятия, наладили систему деловых визитов.

Как отметил Коновалов, Хакасия готова к расширению сотрудничества. Идут переговоры об увеличении поставок кормов для животных, мясной и молочной продукции, консервов.

Ранее сообщалось, что глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Аббасом Алиабади.

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