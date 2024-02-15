Власти Хакасии обсудили вопросы сотрудничества с делегацией из Монголии

Глава Хакасии Валентин Коновалов провёл встречу с делегацией из Монголии, которую возглавляли генеральный консул в Кызыле Чимид Ганболд и губернатор Завханского аймака Унрбаяр Гомбосурэн.

РИА Новости

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Об этом сообщает АБН24. Стороны обсудили вопросы международного сотрудничества. Хакасия и Монголия регулярно проводят культурные и образовательные мероприятия, наладили систему деловых визитов. Как отметил Коновалов, Хакасия готова к расширению сотрудничества. Идут переговоры об увеличении поставок кормов для животных, мясной и молочной продукции, консервов. Ранее сообщалось, что глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Аббасом Алиабади.