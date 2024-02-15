Власти Хакасии обсудили вопросы сотрудничества с делегацией из Монголии
- РИА Новости
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Об этом сообщает АБН24.
Стороны обсудили вопросы международного сотрудничества.
Хакасия и Монголия регулярно проводят культурные и образовательные мероприятия, наладили систему деловых визитов.
Как отметил Коновалов, Хакасия готова к расширению сотрудничества. Идут переговоры об увеличении поставок кормов для животных, мясной и молочной продукции, консервов.
Ранее сообщалось, что глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Аббасом Алиабади.