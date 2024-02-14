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Глава Татарстана встретился с министром промышленности, рудников и торговли Ирана

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Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Аббасом Алиабади.
Глава Татарстана встретился с министром промышленности, рудников и торговли Ирана
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Как отметил Минниханов, по итогам девяти месяцев 2023 года товарооборот Татарстана и Ирана составил $162 млн.

«Сегодня мы развиваем сотрудничество с компанией «Дарик», партнёром автогиганта КамАЗ. Есть большой интерес в развитии проектов в энергетике с компанией «Мапна», а также в сфере автомобилестроения с крупнейшим иранским производителем «Иран Ходро». В целях создания необходимых условий в прошлом году в Казани заработало отделение «Мир Бизнес Банка», который является филиалом «Банка Мелли Иран», — заявил Минниханов.

Ранее сообщалось, что Тюменская область в полтора раза увеличила товарооборот с Казахстаном в 2023 году.

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