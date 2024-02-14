Тюменская область в полтора раза увеличила товарооборот с Казахстаном в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр областного правительства.
«Правительство Тюменской области уделяет особое внимание развитию приграничного сотрудничества. В регионе функционирует автомобильный грузопассажирский многосторонний пункт пропуска «Казанское». Запланированы работы по его модернизации», — отметили в информационном центре.
В планах на 2024 год участие представителей деловых кругов Тюменской области в Казахстанско-российском бизнес-форуме, а также спортсменов — в V Всемирных играх кочевников в столице Казахстана 8—14 сентября 2024 года.
Ранее сообщалось, что Ульяновская область нарастила объём экспорта зерна.