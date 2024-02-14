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Тюменская область в полтора раза увеличила товарооборот с Казахстаном в 2023 году

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В правительстве Тюменской области рассказали об увеличении в полтора раза товарооборота между регионом и Казахстаном в 2023 году.
Тюменская область в полтора раза увеличила товарооборот с Казахстаном в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр областного правительства.

«Правительство Тюменской области уделяет особое внимание развитию приграничного сотрудничества. В регионе функционирует автомобильный грузопассажирский многосторонний пункт пропуска «Казанское». Запланированы работы по его модернизации», — отметили в информационном центре.

В планах на 2024 год участие представителей деловых кругов Тюменской области в Казахстанско-российском бизнес-форуме, а также спортсменов — в V Всемирных играх кочевников в столице Казахстана 8—14 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ульяновская область нарастила объём экспорта зерна.

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