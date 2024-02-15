Боец теробороны Белгородской области рассказал о помощи пострадавшим при обстреле
- РИА Новости
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По его словам, когда начался обстрел, он находился дома.
«Увидел в окно, что есть пострадавшие, быстро собрал вещи, аптечки и выбежал помогать», — заявил Тамань.
Ранее сообщалось, что бригаду специалистов федеральных центров направили в Белгород для оказания помощи пострадавшим при атаке ВСУ на город.
В результате обстрела Белгорода со стороны украинской армии, по последним данным, погибли шесть человек, включая ребёнка.
Ещё 17 получили ранения. В числе пострадавших — четверо детей.
Днём 15 февраля в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией Белгородской области.