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Боец теробороны Белгородской области рассказал о помощи пострадавшим при обстреле

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Боец территориальной обороны Белгородской области с позывным Тамань рассказал RT, что после обстрела Белгорода со стороны ВСУ он выбежал на улицу помогать пострадавшим.
Боец теробороны Белгородской области рассказал о помощи пострадавшим при обстреле
  • РИА Новости
  • © Антон Вергун

По его словам, когда начался обстрел, он находился дома.

«Увидел в окно, что есть пострадавшие, быстро собрал вещи, аптечки и выбежал помогать», — заявил Тамань.

Ранее сообщалось, что бригаду специалистов федеральных центров направили в Белгород для оказания помощи пострадавшим при атаке ВСУ на город. 

В результате обстрела Белгорода со стороны украинской армии, по последним данным, погибли шесть человек, включая ребёнка.

Ещё 17 получили ранения. В числе пострадавших — четверо детей.

Днём 15 февраля в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией Белгородской области.

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