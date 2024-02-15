Собянин: Москва открывает регионам доступ к медицинским ИИ-сервисам

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица с 15 февраля предоставит регионам возможность безвозмездного доступа к своим медицинским ИИ-сервисам в рамках поручения президента Владимира Путина.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Москва будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к лучшим ИИ-сервисам столицы для всех медицинских организаций и регионов страны», — сказано в тексте.

По словам Собянина, Центром диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы создана специальная платформа, на которой медицинские организации могут познакомиться с доступными ИИ-сервисами.

Ранее советник президента «Меркатор Холдинг» по цифровизации Александр Заверзаев рассказал, что новые технологии находят всё более широкое применение в российской медицине.