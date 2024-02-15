Собянин: Москва открывает регионам доступ к медицинским ИИ-сервисам
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Москва будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к лучшим ИИ-сервисам столицы для всех медицинских организаций и регионов страны», — сказано в тексте.
По словам Собянина, Центром диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы создана специальная платформа, на которой медицинские организации могут познакомиться с доступными ИИ-сервисами.
Ранее советник президента «Меркатор Холдинг» по цифровизации Александр Заверзаев рассказал, что новые технологии находят всё более широкое применение в российской медицине.