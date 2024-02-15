Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете треш-стримов

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о запрете треш-стримов.

Об этом говорится на сайте Госдумы.

«Депутаты одобрили третий законопроект из пакета о запрете треш-стримов», — отмечается в заявлении.

Соответствующий законопроект вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Документ предусматривает наказание за треш-стримы, а также обязанность соцсетей мониторить подобный контент для его оперативного пресечения.

Ранее комитет Государственной думы по информационной политике рекомендовал депутатам принять законопроект, запрещающий треш-стримы и подобный им контент.