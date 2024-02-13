Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете треш-стримов

Комитет Государственной думы по информационной политике рекомендовал депутатам принять законопроект, запрещающий треш-стримы и подобный им контент.

Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что документ внесёт изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Отмечается, что закон не только обяжет вносить распространителей фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершённых с жестокостью, в специальный реестр с последующим привлечением к ответственности, но и обяжет соцсети вести мониторинг и выявлять такие материалы.

В ноябре 2023 года глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев заявил, что законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы были поддержаны в российском правительстве.