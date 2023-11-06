В правительстве России поддержали проекты об ответственности за треш-стримы

Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев заявил, что законопроекты об административной и уголовной ответственности за онлайн-трансляции в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения — треш-стримы — были поддержаны в российском кабмине.

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«Правительство России поддержало мои законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стрим», — отметил Метелев в своём Telegram. По его словам, соответствующее заключение будет рассмотрено 7 ноября на комиссии правительства по законопроектной деятельности. В апреле сообщалось, что в комитете по молодёжной политике Государственной думы разработали законопроект, согласно которому треш-стриминг может стать отягчающим обстоятельством при совершении преступления.