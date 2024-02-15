В Кирове направят 198,3 млн рублей на благоустройство парков к 650-летию города

В Кирове из бюджета выделят 198,3 млн рублей на благоустройство парковых территорий к 650-летию города.

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на министра финансов региона Ларису Маковееву.

Чиновник отметила, что работы проведут в парке имени Кирова, на площади у Вятской филармонии, Соборной площади. Также обустроят наружное освещение в Александровском саду.

В свою очередь, зампред регионального правительства Светлана Шумайлова добавила, что разработан дизайн-проект по благоустройству Дворца творчества — «Мемориал».

«Там планируется обустроить прогулочную зону, территории для образовательно-культурных мероприятий и другие зоны», — заявила Шумайлова.

Ранее сообщалось, что губернатор Кировской области Александр Соколов распорядился отремонтировать ряд исторических зданий к 650-летнему юбилею Кирова, 23 мая 2024 года.