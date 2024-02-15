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Суд в Москве в третий раз за четыре месяца назначил Каспарову иноагентский штраф

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Шахматиста Гарри Каспарова* вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в его публикациях в соцсетях. Соответствующее постановление вынес Хамовнический районный суд города Москвы.
Суд в Москве в третий раз за четыре месяца назначил Каспарову иноагентский штраф
  • AFP
  • © Odd ANDERSEN

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Каспарову назначили штраф в размере 50 тыс. рублей. Примечательно, что это уже третий штраф, назначенный шахматисту за последние четыре месяца.

В начале декабря 2023 года Каспарова оштрафовали на 30 тыс. рублей. До этого, в ноябре 2023 года, ему назначили штраф в размере 40 тыс. рублей.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

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