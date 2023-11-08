Каспарова оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Хамовнический суд Москвы оштрафовал Гарри Каспарова* на 40 тыс. рублей из-за нарушения закона об иноагентах.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

Отмечается, что суд признал Каспарова виновным в непредоставлении в уполномоченный орган данных, предоставление которых обязательно в соответствии с российским законодательством об иностранных агентах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП России).

Также Кузьминский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей рэпера Noize MC (Ивана Алексеева**) из-за нарушения закона об иноагентах.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.