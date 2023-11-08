Суд оштрафовал Noize MC на 30 тысяч рублей по закону об иноагентах

Кузьминский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей рэпера Noize MC (Ивана Алексеева*) из-за нарушения закона об иноагентах.

Об этом сообщили в суде.

«Суд признал виновным Алексеева И.А... и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что Алексеева признали виновным в том, что он не представил иноагентскую отчетность в уполномоченный орган.

Ранее Министерство юстиции России добавило Гарри Каспарова** в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.