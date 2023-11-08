Суд оштрафовал Noize MC на 30 тысяч рублей по закону об иноагентах
Об этом сообщили в суде.
«Суд признал виновным Алексеева И.А... и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что Алексеева признали виновным в том, что он не представил иноагентскую отчетность в уполномоченный орган.
Ранее Министерство юстиции России добавило Гарри Каспарова** в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.