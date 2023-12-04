Суд назначил Гарри Каспарову иноагентский штраф в размере 30 тысяч рублей
- AFP
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.
Отмечается, что суд признал Каспарова виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП России.
Протокол в отношении него составил Роскомнадзор из-за непредоставления данных о деятельности иностранного агента.
В ноябре Каспарова оштрафовали на 40 тыс. рублей из-за нарушения закона об иноагентах.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.