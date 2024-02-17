Эксперт раскрыл опасность фольги и пластиковых контейнеров для здоровья

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал в беседе с RT, что алюминий, содержащийся в фольге и некоторых зубных пастах, имеет свойство накапливаться в организме и оказывать на него негативное воздействие.

По его словам, это же можно сказать и о пластиковых контейнерах, поэтому пользоваться такими вещами лучше нерегулярно.

«Окружающая среда оказывает влияние на здоровье человека. Сюда относятся как экология, так и предметы быта. Соли тяжёлых металлов, алюминий и пластик могут попадать в организм и оказывать токсическое воздействие. Эффект от этих веществ будет не быстрым, они накапливаются постепенно на протяжении длительного времени. Однако в итоге могут повысить риск возникновения Альцгеймера, негативно сказаться на функциях репродуктивной, эндокринной и нервной систем, а также на работе сосудов», — рассказал эксперт.

Чудаков отметил, что пластик подразделяется на безопасный и содержащий бисфенол. Он неприемлем для контакта с человеком. Такой материал может отдавать в среду молекулы и проникать в организм через дыхательные пути, слизистую глаз, контакт с кожей, а также через продукты, которые соприкасались с такой поверхностью. Поэтому, выбирая пластиковый контейнер для домашнего использования, стоит обращать внимание на то, чтобы он не содержал бисфенола.

«Алюминий имеет доказанную связь с увеличением риска возникновения Альцгеймера. Конечно, это не единственная и безусловная причина развития заболевания, однако он может усиливать другие факторы, провоцирующие болезнь. Соли алюминия можно найти в зубных пастах и дезодорантах. Однако в косметических средствах чаще всего используется безопасная доза, хотя злоупотреблять такими продуктами не стоит», — добавил эксперт.

Что касается алюминиевой фольги, то её применение тоже лучше свести к минимуму: не использовать при запекании блюд в духовке и не хранить продукты, обернув их в фольгу.