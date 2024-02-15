Психолог Самбурский: гиперопека наносит вред психическому здоровью ребёнка

Автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский заявил, что гиперопека является одним из самых вредных факторов влияния на ребёнка.

«Гиперопека — это навязчивая, контролирующая забота родителей о детях, которая не учитывает их желания, возможности и лишает свободы выбора», — объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, родители часто действуют из лучших побуждений, но при этом наносят большой вред развитию и психическому здоровью своих детей.

Гиперопека ведёт к низкой самооценке и несамостоятельности во взрослой жизни. Человек, выросший в такой атмосфере, не может сформировать здоровые отношения, определиться с выбором профессии, понять собственные предпочтения, а также испытывает трудности в сфере общения, объяснил психолог.

«Даже если страшно, но важно давать ребёнку свободу действия», — резюмировал Самбурский.

Ранее детский психолог Наталья Наумова в эфире НСН заявила, что мнение ребёнка старше десяти лет при разводе родителей имеет значение, оно обязательно должно учитываться.