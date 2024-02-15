Россия экспортировала более 20 млн кубометров пиломатериалов в 2023 году

Согласно данным Рослесинфорга, объём экспорта пиломатериалов в 2023 году достиг 20,7 млн куб. м. 98% заготовок поступает в Азию. Лидером по экспорту остаётся Сибирь.

«Несмотря на негативные прогнозы после потерь европейских рынков, большинству предприятий лесопромышленного комплекса удалось оперативно заместить рынки сбыта. Больше всего поставок шло из Иркутской области, Красноярского края и Архангельской области», — прокомментировали в ведомстве для «Российской газеты».

В прошлом году основными партнёрами России по закупке пиломатериалов стали Китай, Узбекистан и Казахстан.

Так, Иркутская область экспортировала порядка 3,9 млн куб. м пиломатериалов в 2023 году, Красноярский край — более 3,7 млн куб. м, Архангельская область — 1,9 млн куб. м.

Ранее в правительстве Тюменской области рассказали об увеличении в полтора раза товарооборота между регионом и Казахстаном в 2023 году.