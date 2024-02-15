Россия экспортировала более 20 млн кубометров пиломатериалов в 2023 году
«Несмотря на негативные прогнозы после потерь европейских рынков, большинству предприятий лесопромышленного комплекса удалось оперативно заместить рынки сбыта. Больше всего поставок шло из Иркутской области, Красноярского края и Архангельской области», — прокомментировали в ведомстве для «Российской газеты».
В прошлом году основными партнёрами России по закупке пиломатериалов стали Китай, Узбекистан и Казахстан.
Так, Иркутская область экспортировала порядка 3,9 млн куб. м пиломатериалов в 2023 году, Красноярский край — более 3,7 млн куб. м, Архангельская область — 1,9 млн куб. м.
Ранее в правительстве Тюменской области рассказали об увеличении в полтора раза товарооборота между регионом и Казахстаном в 2023 году.