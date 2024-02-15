Врач Ионов: понизить артериальное давление можно без лекарств
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Если артериальное давление подскочило, необходимо снизить физическую нагрузку и успокоиться, поделился врач в беседе с газетой «Известия».
«Желательно прилечь таким образом, чтобы голова была выше тела. Под спину подложить подушки: область сердца должна быть чуть выше нижних конечностей», — сказал Ионов.
Рекомендуется принять успокаивающие травы: заварить мяту или накапать в воду десять капель пустырника, тысячелистника или боярышника.
«Можно также принять тёплую ванну на основе хвои», — добавил он.
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