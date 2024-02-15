Врач Ионов: понизить артериальное давление можно без лекарств

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рассказал, что повышенное давление можно попытаться привести в норму нелекарственными средствами.

Если артериальное давление подскочило, необходимо снизить физическую нагрузку и успокоиться, поделился врач в беседе с газетой «Известия».

«Желательно прилечь таким образом, чтобы голова была выше тела. Под спину подложить подушки: область сердца должна быть чуть выше нижних конечностей», — сказал Ионов.

Рекомендуется принять успокаивающие травы: заварить мяту или накапать в воду десять капель пустырника, тысячелистника или боярышника.

«Можно также принять тёплую ванну на основе хвои», — добавил он.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.