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Торговые сети Кубани сняли с продажи минеральную воду «Джермук»

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Торговые сети Краснодарского края сняли с продажи минеральную воду «Джермук», образцы которой проверяют на безопасность специалисты Роспотребнадзора.
Торговые сети Кубани сняли с продажи минеральную воду «Джермук»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщил замгубернатора Александр Руппель.

«Хочу отметить ответственный подход работающего в крае бизнеса — на сегодняшний день в продаже этой продукции нет», — цитирует его РИА Новости.

Роспотребнадзор ранее приостановил продажу отдельных партий воды «Джермук» для проверки на безопасность после появления информации об ожоге пищевода из-за её употребления.

Армянская компания «Джермук Групп», которая является производителем минеральной воды «Джермук», исключила использование уксуса в своей продукции.

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