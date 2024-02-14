Торговые сети Кубани сняли с продажи минеральную воду «Джермук»

Торговые сети Краснодарского края сняли с продажи минеральную воду «Джермук», образцы которой проверяют на безопасность специалисты Роспотребнадзора.

Об этом сообщил замгубернатора Александр Руппель.

«Хочу отметить ответственный подход работающего в крае бизнеса — на сегодняшний день в продаже этой продукции нет», — цитирует его РИА Новости.

Роспотребнадзор ранее приостановил продажу отдельных партий воды «Джермук» для проверки на безопасность после появления информации об ожоге пищевода из-за её употребления.

Армянская компания «Джермук Групп», которая является производителем минеральной воды «Джермук», исключила использование уксуса в своей продукции.