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Путин поручил запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья

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Президент России Владимир Путин поручил правительству запустить до конца года новый национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья.
Путин поручил запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на Форуме будущих технологий.

Как рассказал Путин, власти работают в формате национальных проектов по основным технологическим направлениям. Он добавил, что разработанные механизмы предоставляют возможность выстраивать всю технологическую цепочку.

«В этой связи считаю возможным и прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск ещё одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет по развитию современных технологий сбережения здоровья», — сказал российский лидер.

Путин призвал перед запуском определить источник финансирования, а также необходимые объёмы средств на его реализацию.

Ранее Путин заявил, что в России предстоит изменить принципы работы системы здравоохранения.

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