Путин поручил запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья

Президент России Владимир Путин поручил правительству запустить до конца года новый национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья.

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на Форуме будущих технологий.

Как рассказал Путин, власти работают в формате национальных проектов по основным технологическим направлениям. Он добавил, что разработанные механизмы предоставляют возможность выстраивать всю технологическую цепочку.

«В этой связи считаю возможным и прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск ещё одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет по развитию современных технологий сбережения здоровья», — сказал российский лидер.

Путин призвал перед запуском определить источник финансирования, а также необходимые объёмы средств на его реализацию.

Ранее Путин заявил, что в России предстоит изменить принципы работы системы здравоохранения.