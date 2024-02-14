Путин поручил запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе выступления на Форуме будущих технологий.
Как рассказал Путин, власти работают в формате национальных проектов по основным технологическим направлениям. Он добавил, что разработанные механизмы предоставляют возможность выстраивать всю технологическую цепочку.
«В этой связи считаю возможным и прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск ещё одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет по развитию современных технологий сбережения здоровья», — сказал российский лидер.
Путин призвал перед запуском определить источник финансирования, а также необходимые объёмы средств на его реализацию.
Ранее Путин заявил, что в России предстоит изменить принципы работы системы здравоохранения.