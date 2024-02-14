В Оренбургской области состоится более 150 мероприятий в честь юбилеев региона

В 2024 году состоится свыше 150 деловых, образовательных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в честь 280-летия со дня основания Оренбургской губернии и 90-летия со дня образования Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Весь год будет насыщен различными деловыми и творческими событиями — состоятся форумы, выставки, конкурсы, открытия социально значимых объектов. Мероприятия будут посвящены истории нашего края и знаменитым оренбуржцам, которые своими успехами прославили наш регион», — заявил на брифинге в Штабе общественной поддержки Оренбургской области вице-губернатор Дмитрий Кулагин.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области проведут 120 мероприятий в Год семьи.