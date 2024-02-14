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Торговый центр построят на северо-востоке Москвы к середине года

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На северо-востоке Москвы построят торговый центр. Он будет расположен в Ростокине, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Торговый центр построят на северо-востоке Москвы к середине года
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Здание, в котором торговый центр займёт три наземных и один подземный этаж, планируется достроить в II квартале этого года, а открыть — осенью», — отметил Бочкарёв.

На территории будут находиться детские магазины, семейные рестораны, игровой и фитнес-центры.

«Создание новых точек роста в уже сложившихся районах позволяет изменить качество жизни москвичей. В шаговой доступности от жилья появляются рабочие места, точки оказания услуг и сервисы, которые нужны людям регулярно», — сказала, со своей стороны, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее сообщалось, что в Москве одобрили реализацию 38 проектов КРТ в 2023 году.

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