Торговый центр построят на северо-востоке Москвы к середине года

На северо-востоке Москвы построят торговый центр. Он будет расположен в Ростокине, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН.

«Здание, в котором торговый центр займёт три наземных и один подземный этаж, планируется достроить в II квартале этого года, а открыть — осенью», — отметил Бочкарёв.

На территории будут находиться детские магазины, семейные рестораны, игровой и фитнес-центры.

«Создание новых точек роста в уже сложившихся районах позволяет изменить качество жизни москвичей. В шаговой доступности от жилья появляются рабочие места, точки оказания услуг и сервисы, которые нужны людям регулярно», — сказала, со своей стороны, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее сообщалось, что в Москве одобрили реализацию 38 проектов КРТ в 2023 году.