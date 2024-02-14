RT в Telegram
Подпишись

В Москве одобрили реализацию 38 проектов КРТ в 2023 году

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в 2023 году в столице одобрили реализацию 38 проектов комплексного развития территорий (КРТ).
В Москве одобрили реализацию 38 проектов КРТ в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В рамках 38 утверждённых в 2023 году проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий планируется построить свыше 10,2 млн кв. м недвижимости. Инвестиции в развитие площадок могут превысить три триллиона рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект составит 230 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что общая площадь этих участков превышает 423 га.

Реорганизацией участков займутся правообладатели, городские операторы, а также инвесторы, выбранные по итогам торгов.

Ранее в Министерстве жилищной политики Московской области рассказали о предстоящей реновации в центральном районе Мытищ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить