В Москве одобрили реализацию 38 проектов КРТ в 2023 году

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в 2023 году в столице одобрили реализацию 38 проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщает телеканал «360».

«В рамках 38 утверждённых в 2023 году проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий планируется построить свыше 10,2 млн кв. м недвижимости. Инвестиции в развитие площадок могут превысить три триллиона рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект составит 230 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что общая площадь этих участков превышает 423 га.

Реорганизацией участков займутся правообладатели, городские операторы, а также инвесторы, выбранные по итогам торгов.

Ранее в Министерстве жилищной политики Московской области рассказали о предстоящей реновации в центральном районе Мытищ.