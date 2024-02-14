В Москве одобрили реализацию 38 проектов КРТ в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В рамках 38 утверждённых в 2023 году проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий планируется построить свыше 10,2 млн кв. м недвижимости. Инвестиции в развитие площадок могут превысить три триллиона рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект составит 230 млрд рублей», — сказал Ефимов.
Он также отметил, что общая площадь этих участков превышает 423 га.
Реорганизацией участков займутся правообладатели, городские операторы, а также инвесторы, выбранные по итогам торгов.
Ранее в Министерстве жилищной политики Московской области рассказали о предстоящей реновации в центральном районе Мытищ.