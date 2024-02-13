RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье рассказали о планах по реновации центрального района Мытищ

Короткая ссылка
В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали о предстоящей реновации в центральном районе Мытищ.
В Подмосковье рассказали о планах по реновации центрального района Мытищ
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметили в ведомстве, в рамках комплексного развития территорий планируется строительство трёх очередей многоэтажных домов и объектов социальной инфраструктуры.

Общая площадь всех зданий составит около 200 тыс. кв. м.

Проект предусматривает объекты общественного назначения и паркинг в подземной части комплекса.

Также будут построены школа на 550 мест и детский сад на 250 мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства 27 домов по программе реновации на юге столицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить