В Подмосковье рассказали о планах по реновации центрального района Мытищ
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметили в ведомстве, в рамках комплексного развития территорий планируется строительство трёх очередей многоэтажных домов и объектов социальной инфраструктуры.
Общая площадь всех зданий составит около 200 тыс. кв. м.
Проект предусматривает объекты общественного назначения и паркинг в подземной части комплекса.
Также будут построены школа на 550 мест и детский сад на 250 мест.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства 27 домов по программе реновации на юге столицы.