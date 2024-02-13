В Подмосковье рассказали о планах по реновации центрального района Мытищ

В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали о предстоящей реновации в центральном районе Мытищ.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметили в ведомстве, в рамках комплексного развития территорий планируется строительство трёх очередей многоэтажных домов и объектов социальной инфраструктуры.

Общая площадь всех зданий составит около 200 тыс. кв. м.

Проект предусматривает объекты общественного назначения и паркинг в подземной части комплекса.

Также будут построены школа на 550 мест и детский сад на 250 мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства 27 домов по программе реновации на юге столицы.