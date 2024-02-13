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На юге Москвы возвели 27 домов по программе реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства 27 домов по программе реновации на юге столицы.
На юге Москвы возвели 27 домов по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, жильё получат более 82 тыс. человек.

«Сейчас возводится ещё 15 новостроек, столько же — проектируется», — сказал мэр.

Он добавил, что в Нагорном районе запланировано строительство корпуса для школы, в Северном Чертанове возводится учебный корпус.

В Восточном построена детская поликлиника.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что участок в Басманном районе столицы общей площадью 1,09 га реорганизуют по программе комплексного развития территорий.

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