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В реорганизацию участка в центре Москвы инвестируют около 700 млн рублей

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что участок в Басманном районе столицы общей площадью 1,09 га реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Территория расположена на Нижней Сыромятнической улице, владение 1/4, пишет сайт kp.ru.

«Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 700 млн рублей. Благодаря реализации проекта будут созданы комфортные и современные условия труда для 600 сотрудников городских коммунальных служб», — отметил Ефимов.

Ранее НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала о реконструкции участка в Зеленограде в рамках программы КРТ.

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