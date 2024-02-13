В реорганизацию участка в центре Москвы инвестируют около 700 млн рублей
Территория расположена на Нижней Сыромятнической улице, владение 1/4, пишет сайт kp.ru.
«Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 700 млн рублей. Благодаря реализации проекта будут созданы комфортные и современные условия труда для 600 сотрудников городских коммунальных служб», — отметил Ефимов.
Ранее НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала о реконструкции участка в Зеленограде в рамках программы КРТ.