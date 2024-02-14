В Подмосковье водитель мусоровоза нашёл в выброшенной запечатанной коробке кота
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ЖКХ региона.
«Подмосковный водитель мусоровоза регоператора нашёл и спас из мусорки кота Вольта, которого выбросили в запечатанной коробке без шанса выжить», — говорится в сообщении.
Водитель мусоровоза забрал животное к себе, а опеку над котом взяла дочь мужчины Анастасия.
Полученные в ветеринарной клинике анализы показали, что кот абсолютно здоров.
Ранее сообщалось, что среди отходов, привезённых из разных районов Санкт-Петербурга, на мусороперерабатывающем заводе нашли йоркширского терьера.
Позже стало известно, что пса назвали Счастливчиком.