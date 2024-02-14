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В Подмосковье водитель мусоровоза нашёл в выброшенной запечатанной коробке кота

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В Московской области водитель мусоровоза спас кота, выброшенного в запечатанной коробке в мусорный контейнер в Раменском городском округе.
В Подмосковье водитель мусоровоза нашёл в выброшенной запечатанной коробке кота
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ЖКХ региона.

«Подмосковный водитель мусоровоза регоператора нашёл и спас из мусорки кота Вольта, которого выбросили в запечатанной коробке без шанса выжить», — говорится в сообщении.

Водитель мусоровоза забрал животное к себе, а опеку над котом взяла дочь мужчины Анастасия. 

Полученные в ветеринарной клинике анализы показали, что кот абсолютно здоров.

Ранее сообщалось, что среди отходов, привезённых из разных районов Санкт-Петербурга, на мусороперерабатывающем заводе нашли йоркширского терьера.

Позже стало известно, что пса назвали Счастливчиком.

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