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Выжившую среди спрессованных отходов в Петербурге собаку назвали Счастливчиком

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Выжившего среди спрессованных отходов на мусорообрабатывающем заводе в Санкт-Петербурге йоркширского терьера назвали Счастливчиком.
Выжившую среди спрессованных отходов в Петербурге собаку назвали Счастливчиком
  • Gettyimages.ru
  • © starpik

«Водитель грейфера, который загружал отходы в измельчитель, увидел, что в горе отходов что-то шевелится — оказалось, собака! Удивительно, как она выжила и ничего не сломала, ведь мусоровоз прессует отходы в шесть раз», — сообщает «Первый Спецтранс».

В компании уточнили, что собаку назвали Счастливчиком, одели в тёплый свитер и в ближайшее время отвезут в ветклинику, чтобы проверить чип и состояние здоровья животного.

Ранее стало известно, что среди отходов, привезённых из разных районов Санкт-Петербурга, на мусороперерабатывающем заводе нашли йоркширского терьера.

Также сообщалось, что пьяный житель Кемерова выбросил лабрадора из окна третьего этажа после ссоры с женой.

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