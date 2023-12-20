В Кемерове будут судить мужчину, выбросившего собаку из окна

Житель Кемерово в состоянии алкогольного опьянения выбросил лабрадора из окна третьего этажа после ссоры с женой.

Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Кузбассу.

Как отмечается в заявлении ведомства, в октябре стало известно, что житель Кемерово, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и поссорившись с женой выбросил вещи из окна квартиры на третьем этаже. Он также выкинул собаку.

Животное доставили в ветеринарную клинику, где ему диагностированы переломы передних конечностей и заднего тазобедренного сустава.

Было возбуждено уголовное дело.

Оно направили в Ленинский районный суд Кемерово. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания три года лишения свободы.

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