В Кемерове будут судить мужчину, выбросившего собаку из окна
Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Кузбассу.
Как отмечается в заявлении ведомства, в октябре стало известно, что житель Кемерово, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и поссорившись с женой выбросил вещи из окна квартиры на третьем этаже. Он также выкинул собаку.
Животное доставили в ветеринарную клинику, где ему диагностированы переломы передних конечностей и заднего тазобедренного сустава.
Было возбуждено уголовное дело.
Оно направили в Ленинский районный суд Кемерово. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания три года лишения свободы.
7 декабря в Емельяновском районе Красноярского края 35 коров погибли в результате столкновения двух грузовых автомобилей.
8 декабря губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что прокуратура начала проверку по поводу массовой гибели коров на ферме в селе Костромское на Сахалине.