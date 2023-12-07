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В Красноярском крае 35 коров погибли в ДТП с двумя фурами

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В Емельяновском районе Красноярского края 35 коров погибли в результате столкновения двух грузовых автомобилей.
В Красноярском крае 35 коров погибли в ДТП с двумя фурами
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Отмечается, что вечером 6 декабря КамАЗ, который перевозил 40 голов крупного рогатого скота, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania, после чего съехал в кювет.

Водителя КамАЗа госпитализировали. Пять уцелевших коров переместили в другую фуру.

Из автомобиля Scania во время ДТП выпал груз, который отлетел в машину Lada. 

Отмечается, что остальные участники аварии не пострадали.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля в Ленинградской области погиб после столкновения с лосем.

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