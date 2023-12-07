В Красноярском крае 35 коров погибли в ДТП с двумя фурами
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Отмечается, что вечером 6 декабря КамАЗ, который перевозил 40 голов крупного рогатого скота, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania, после чего съехал в кювет.
Водителя КамАЗа госпитализировали. Пять уцелевших коров переместили в другую фуру.
Из автомобиля Scania во время ДТП выпал груз, который отлетел в машину Lada.
Отмечается, что остальные участники аварии не пострадали.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля в Ленинградской области погиб после столкновения с лосем.