Водитель автомобиля в Ленинградской области погиб после столкновения с лосем

Водитель легкового автомобиля в Ленинградской области погиб после столкновения машины с лосем.

Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Пассажир госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Ранее в МВД сообщили, что бензовоз КамАЗ и маршрутный автобус IVECO столкнулись на трассе в Славянском районе Краснодарского края. По последним данным, в результате ДТП три человека погибли, ещё 16 пострадали.