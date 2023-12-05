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Водитель автомобиля в Ленинградской области погиб после столкновения с лосем

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Водитель легкового автомобиля в Ленинградской области погиб после столкновения машины с лосем.
Водитель автомобиля в Ленинградской области погиб после столкновения с лосем
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Пассажир госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Ранее в МВД сообщили, что бензовоз КамАЗ и маршрутный автобус IVECO столкнулись на трассе в Славянском районе Краснодарского края. По последним данным, в результате ДТП три человека погибли, ещё 16 пострадали.

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