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Бензовоз и автобус столкнулись в Краснодарском крае, есть погибшие

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Бензовоз КамАЗ и маршрутный автобус IVECO столкнулись в Краснодарском крае, есть погибшие. Об этом информирует ГУ МВД по региону.
Бензовоз и автобус столкнулись в Краснодарском крае, есть погибшие
  • РИА Новости

Сообщение опубликовано на портале «МВД МЕДИА».

По предварительным данным, три человека погибли, ещё семеро получили травмы.

ДТП произошло в Славянском районе на 64-м километре автодороги Славянск-на-Кубани — Темрюк. 

Пострадавших госпитализировали в центральную больницу Славянска-на-Кубани.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит доследственную проверку, чтобы установить причины пожара, который возник в салоне рейсового автобуса, когда там находились пассажиры.

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