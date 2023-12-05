Бензовоз и автобус столкнулись в Краснодарском крае, есть погибшие
- РИА Новости
Сообщение опубликовано на портале «МВД МЕДИА».
По предварительным данным, три человека погибли, ещё семеро получили травмы.
ДТП произошло в Славянском районе на 64-м километре автодороги Славянск-на-Кубани — Темрюк.
Пострадавших госпитализировали в центральную больницу Славянска-на-Кубани.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит доследственную проверку, чтобы установить причины пожара, который возник в салоне рейсового автобуса, когда там находились пассажиры.