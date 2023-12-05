Бензовоз и автобус столкнулись в Краснодарском крае, есть погибшие

Бензовоз КамАЗ и маршрутный автобус IVECO столкнулись в Краснодарском крае, есть погибшие. Об этом информирует ГУ МВД по региону.

РИА Новости

Сообщение опубликовано на портале «МВД МЕДИА». По предварительным данным, три человека погибли, ещё семеро получили травмы. ДТП произошло в Славянском районе на 64-м километре автодороги Славянск-на-Кубани — Темрюк. Пострадавших госпитализировали в центральную больницу Славянска-на-Кубани. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит доследственную проверку, чтобы установить причины пожара, который возник в салоне рейсового автобуса, когда там находились пассажиры.