На мусорообрабатывающем заводе в Петербурге нашли собаку среди отходов

Среди отходов, привезённых из разных районов Санкт-Петербурга, на мусороперерабатывающем заводе нашли йоркширского терьера, рассказала компания «Первый Спецтранс» в своём Telegram-канале.

«Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пёс оказался случайно», — говорится в сообщении.

Сейчас животное находится на заводе, где сотрудники его кормят и гуляют с ним. Компания призвала присматриваться во время выбрасывания мусора: «нет ли в контейнерах тех, кому не надо там быть», и ищет хозяина собаки.

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