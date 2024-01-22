На мусорообрабатывающем заводе в Петербурге нашли собаку среди отходов
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«Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пёс оказался случайно», — говорится в сообщении.
Сейчас животное находится на заводе, где сотрудники его кормят и гуляют с ним. Компания призвала присматриваться во время выбрасывания мусора: «нет ли в контейнерах тех, кому не надо там быть», и ищет хозяина собаки.
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