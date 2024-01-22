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На мусорообрабатывающем заводе в Петербурге нашли собаку среди отходов

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Среди отходов, привезённых из разных районов Санкт-Петербурга, на мусороперерабатывающем заводе нашли йоркширского терьера, рассказала компания «Первый Спецтранс» в своём Telegram-канале.
На мусорообрабатывающем заводе в Петербурге нашли собаку среди отходов
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

«Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пёс оказался случайно», — говорится в сообщении.

Сейчас животное находится на заводе, где сотрудники его кормят и гуляют с ним. Компания призвала присматриваться во время выбрасывания мусора: «нет ли в контейнерах тех, кому не надо там быть», и ищет хозяина собаки.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Кемерова выбросил лабрадора из окна третьего этажа после ссоры с женой.

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