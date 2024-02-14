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Поджёгшую военкомат в Петербурге приговорили к десяти годам колонии

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Поджёгшую военкомат в Петербурге женщину приговорили к десяти годам колонии общего режима.
Поджёгшую военкомат в Петербурге приговорили к десяти годам колонии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в ИК общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее Западный окружной военный суд приговорил Максима Асрияна к восьми годам лишения свободы за попытку поджога военкомата, которая расценивается как госизмена.

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил жителя Омска к 16 годам колонии строгого режима по делу об участии в террористической организации, государственной измене и совершении диверсии на железной дороге.

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