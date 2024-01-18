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В Петербурге пытавшегося поджечь военкомат приговорили к 8 годам заключения

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Западный окружной военный суд приговорил Максима Асрияна к 8 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата, которая расценивается как госизмена.
В Петербурге пытавшегося поджечь военкомат приговорили к 8 годам заключения
  • Gettyimages.ru
  • © Michał Chodyra

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Первые 2,5 года Асриян проведёт в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что он признан виновным по двумя статьям УК России: ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 1 ст. 275 (госизмена).

Отмечается, что с Асрияном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее Курский областной суд приговорил 21-летнего Андрея Ермоленкова к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным в подготовке к государственной измене, а также в покушении на незаконное пересечение российской границы.

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