В Петербурге пытавшегося поджечь военкомат приговорили к 8 годам заключения
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Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Первые 2,5 года Асриян проведёт в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба.
Уточняется, что он признан виновным по двумя статьям УК России: ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 1 ст. 275 (госизмена).
Отмечается, что с Асрияном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Ранее Курский областной суд приговорил 21-летнего Андрея Ермоленкова к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным в подготовке к государственной измене, а также в покушении на незаконное пересечение российской границы.