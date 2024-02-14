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Более трети россиян заявили, что хотя бы раз начинали отношения с коллегой

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Согласно новому исследованию, 36% россиян хотя бы раз начинали отношения с коллегой.
Более трети россиян заявили, что хотя бы раз начинали отношения с коллегой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Авито Работа».

Чаще всего служебные романы происходят у сотрудников из Нижнего Новгорода (47%), Москвы (43%) и Ростова-на-Дону (41%), реже всего — у сотрудников из Самары (67%), Красноярска (67%) и Казани (62%).

Также выяснилось, что 78% служебных романов заканчиваются расставанием.

Кроме того, 31% опрошенных сообщили, что согласны работать вместе с супругом при условии границ между личной жизнью и работой, а 19% готовы совместно работать, так как считают, что такая деятельность сближает.

Ранее исследование показало, что треть россиян (31%) сильно нервничают при трудоустройстве в новую компанию.

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