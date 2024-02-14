Треть россиян нервничают при смене работы и коллектива

Новое исследование показало, что треть россиян (31%) сильно нервничают при трудоустройстве в новую компанию.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос Премии в области построения сильных команд Team Awards.

Также выяснилось, что для 26% респондентов приём на работу оказался безболезненным, трудности при смене работы испытывали 23% опрошенных.

«Среди элементов адаптации, которых остро не хватает при выходе на новую работу, 40% опрошенных сотрудников отметили наличие профессионального ментора или наставника в коллективе. С другой стороны, для трети (34%) опрошенных важно правильное знакомство с коллегами и чётко выстроенный процесс адаптации. А каждый пятый отметил необходимость прямого взаимодействия с руководителем для правильной постановки целей и задач», — рассказал организатор премии Team Awards Константин Борисов.

Ранее HR-эксперт, карьерный консультант, автор «МЕТОД расширения» Мария Консманова дала рекомендации, как себя вести на собеседовании и что не стоит говорить ни в коем случае.