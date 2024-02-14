В России на 22% упали продажи книг Стивена Кинга

Американский писатель Стивен Кинг перестал быть одним из самых продаваемых авторов в России, продажи его произведений за 2023 год упали в стране на 22%, сообщило издательство «Эксмо-АСТ».

Об этом пишет РБК.

Как отмечает Российская книжная палата, по итогам прошлого года Стивен Кинг также потерял лидерство в рейтинге самых издаваемых авторов — он опустился на седьмое место с общим тиражом в 400,9 тыс. экземпляров.

В марте 2022 года Стивен Кинг заявил о намерении не продлевать контракты на издание своих книг в России. Американский писатель пообещал пранкерам Вовану и Лексусу, представившимся Владимиром Зеленским, помочь в информационной войне.