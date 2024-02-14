В России на 22% упали продажи книг Стивена Кинга
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Об этом пишет РБК.
Как отмечает Российская книжная палата, по итогам прошлого года Стивен Кинг также потерял лидерство в рейтинге самых издаваемых авторов — он опустился на седьмое место с общим тиражом в 400,9 тыс. экземпляров.
В марте 2022 года Стивен Кинг заявил о намерении не продлевать контракты на издание своих книг в России. Американский писатель пообещал пранкерам Вовану и Лексусу, представившимся Владимиром Зеленским, помочь в информационной войне.