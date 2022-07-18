Стивен Кинг пообещал представившимся Зеленским пранкерам помочь в информационной войне

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Американский писатель Стивен Кинг пообещал пранкерам Вовану и Лексусу, представившимся Владимиром Зеленским, помочь в информационной войне.
Стивен Кинг пообещал представившимся Зеленским пранкерам помочь в информационной войне
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

В том числе пранкеры попросили Кинга написать ужастик о «жестоких русских» и якобы «ни в чём не повинных» националистах украинского батальона «Азов», в отношении бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. Пранкеры заявили Кингу, что могут представить написанный им материал как настоящий.

При этом Стивен Кинг заявил, что сделает всё то, что от него зависит.

Писатель утверждает, что очень важно, чтобы весь мир каждый день следил за новостями с Украины. По его словам, «нельзя позволить другим новостям занять центральное место».

Кроме того, пранкеры от лица Зеленского договорились с Кингом о роли в новой экранизации романа «Оно».

Ранее писатели Стивен Кинг и Линвуд Баркли заявили о намерении не продлевать контракты на издание своих книг в России.

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