Деловой туризм стал самым быстрорастущим направлением отрасли в Москве
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Об этом сообщает «Лента.Ру».
В столице насчитывается более 30 площадок для организации деловых мероприятий разного уровня. В общей сложности они могут вместить более 40 тыс. человек.
Также в Москве расположено почти 2 тыс. гостиниц.
Кроме того, в столице работают сотни научно-исследовательских институтов, лабораторий и вузов, более 3,5 тыс. промышленных предприятий. В городе находятся и головные офисы крупнейших отечественных компаний.
В Москве предусмотрена удобная навигация на иностранных языках. Ещё одним фактором роста делового туризма названа круглогодичная событийная повестка.
Ранее генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в беседе с НСН выразил мнение, что в России восстанавливается сфера бизнес-туризма.