Деловой туризм стал самым быстрорастущим направлением отрасли в Москве

Москву посетили 24,5 млн человек в 2023 году, их общий объём трат составил 1,3 трлн рублей, что больше, чем до пандемии COVID-19. Самым быстрорастущим направлением стал деловой туризм.

Об этом сообщает «Лента.Ру».

В столице насчитывается более 30 площадок для организации деловых мероприятий разного уровня. В общей сложности они могут вместить более 40 тыс. человек.

Также в Москве расположено почти 2 тыс. гостиниц.

Кроме того, в столице работают сотни научно-исследовательских институтов, лабораторий и вузов, более 3,5 тыс. промышленных предприятий. В городе находятся и головные офисы крупнейших отечественных компаний.

В Москве предусмотрена удобная навигация на иностранных языках. Ещё одним фактором роста делового туризма названа круглогодичная событийная повестка.

Ранее генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в беседе с НСН выразил мнение, что в России восстанавливается сфера бизнес-туризма.