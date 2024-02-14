Путин отметил вклад МЧС в ликвидацию последствий паводков и пожаров

Президент России Владимир Путин на коллегии МЧС отметил вклад сотрудников ведомства в ликвидацию последствий паводков и пожаров в стране.

«Отмечу ваш вклад в снижение ущерба от паводков и природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, в Поволжье и на Юге России. Во всех случаях аварийно-спасательные работы, помощь гражданам были организованы максимально оперативно», — сказал Путин.

По его словам, профессионально, мужественно действовали отделения МЧС в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«С риском для жизни спасатели эвакуировали людей из опасных районов, доставляли гуманитарные грузы и проводили разминирование», — добавил Путин.

Он также отметил, что МЧС России сегодня — слаженная, технически оснащенная структура.

Ранее президент России обсудил с постоянными членами российского Совета безопасности подготовку к сезону паводков и природных пожаров.

В середине декабря глава МЧС России Александр Куренков открыл пожарно-спасательную часть в Мариуполе. Он поблагодарил пожарных и спасателей Мариуполя за стойкость и мужество в тяжёлый период современной истории города.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мариуполю в ДНР.