Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к сезону паводков и природных пожаров

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами российского Совета безопасности подготовку к сезону паводков и природных пожаров.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин отметил, что избежать подобных природных явлений невозможно.

«Но мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать всё для того, чтобы минимизировать последствия», — сказал российский лидер.

С докладом в ходе совещания выступит глава МЧС России Александр Куренков.

Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил о начале подготовки к паводковому сезону в республике.