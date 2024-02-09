Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к сезону паводков и природных пожаров
- globallookpress.com
Об этом говорится на сайте Кремля.
Путин отметил, что избежать подобных природных явлений невозможно.
«Но мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать всё для того, чтобы минимизировать последствия», — сказал российский лидер.
С докладом в ходе совещания выступит глава МЧС России Александр Куренков.
Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил о начале подготовки к паводковому сезону в республике.