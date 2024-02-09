RT в Telegram
Подпишись

Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к сезону паводков и природных пожаров

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами российского Совета безопасности подготовку к сезону паводков и природных пожаров.
Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к сезону паводков и природных пожаров
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин отметил, что избежать подобных природных явлений невозможно.

«Но мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать всё для того, чтобы минимизировать последствия», — сказал российский лидер.

С докладом в ходе совещания выступит глава МЧС России Александр Куренков.

Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил о начале подготовки к паводковому сезону в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить