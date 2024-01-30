В Башкирии рассказали о подготовке к паводковому сезону

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил о начале подготовки к паводковому сезону.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отметил Назаров, в 2023 году реки вскрылись раньше на две недели.

Тем не менее, по словам регионального премьер-министра, благодаря предварительно принятым мерам паводок прошёл без проблем.

Для контроля участков рек, активных заторов и помех в 2024 году применяются различные технические средства, в том числе судно на воздушной подушке, аэролодка, беспилотная авиация и вертолёт Ка-32.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время на юге России начнёт интенсивно таять снег, в связи с чем в Сибирском федеральном округе прогнозируется сложное половодье.