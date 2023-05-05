Вильфанд спрогнозировал непростую ситуацию с половодьем в Сибири
- Gettyimages.ru
- © ViewStock
В беседе с газетой «Известия» эксперт пояснил, что потепление в южных регионах и таяние снега — тревожный сигнал для половодья в сибирских реках Обь, Елена и Енисей.
Как отметил Вильфанд, они протекают с юга на север, поэтому из-за тёплой погоды растаявший снег направится в регионы, где снега ещё много.
Эксперт добавил, что непростая ситуация ожидается также на Дальнем Востоке и в Архангельской области.
Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде 9 мая в разных регионах России.