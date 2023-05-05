Вильфанд спрогнозировал непростую ситуацию с половодьем в Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время на юге России начнёт интенсивно таять снег, в связи с чем в Сибирском федеральном округе прогнозируется сложное половодье.

В беседе с газетой «Известия» эксперт пояснил, что потепление в южных регионах и таяние снега — тревожный сигнал для половодья в сибирских реках Обь, Елена и Енисей.

Как отметил Вильфанд, они протекают с юга на север, поэтому из-за тёплой погоды растаявший снег направится в регионы, где снега ещё много.

Эксперт добавил, что непростая ситуация ожидается также на Дальнем Востоке и в Архангельской области.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде 9 мая в разных регионах России.