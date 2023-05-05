Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Вильфанд спрогнозировал непростую ситуацию с половодьем в Сибири

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время на юге России начнёт интенсивно таять снег, в связи с чем в Сибирском федеральном округе прогнозируется сложное половодье.
Вильфанд спрогнозировал непростую ситуацию с половодьем в Сибири
  • Gettyimages.ru
  • © ViewStock

В беседе с газетой «Известия» эксперт пояснил, что потепление в южных регионах и таяние снега — тревожный сигнал для половодья в сибирских реках Обь, Елена и Енисей.

Как отметил Вильфанд, они протекают с юга на север, поэтому из-за тёплой погоды растаявший снег направится в регионы, где снега ещё много.

Эксперт добавил, что непростая ситуация ожидается также на Дальнем Востоке и в Архангельской области.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде 9 мая в разных регионах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить