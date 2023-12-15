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Глава МЧС Куренков открыл пожарно-спасательную часть в Мариуполе

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Глава МЧС России Александр Куренков открыл пожарно-спасательную часть в Мариуполе. Он поблагодарил пожарных и спасателей Мариуполя за стойкость и мужество в тяжёлый период современной истории города.
Глава МЧС Куренков открыл пожарно-спасательную часть в Мариуполе
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Несмотря на все трудности, с которыми вам приходится сталкиваться, вы с честью выполняете свой долг и всегда приходите на помощь людям», — сказал Куренков.

В мариупольской Пожарно-спасательной части №26 служат 48 человек личного состава. В этом году они почти 600 раз выезжали на пожары и загорания, для оказания помощи населению.

Часть построили 45 лет назад, а из-за событий марта 2022 года здание было серьёзно повреждено.

Спустя полтора года здание полностью восстановлено: увеличены размеры гаражных боксов, установлен новый индивидуальный тепловой пункт, оборудовано помещение насосной станции и восстановлена учебная башня.

Также в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург Куренков и губернатор Александр Беглов открыли субъектовую пожарно-спасательную часть №20. Здание нового пожарного депо расположено в Красносельском районе города и будет обеспечивать безопасность жителей многоэтажных новостроек и частного сектора.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мариуполю в ДНР.

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