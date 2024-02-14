Юристы объяснили, можно ли вскрыть квартиру с животным без присмотра хозяина

Опрошенные RT юристы рассказали, разрешено ли с точки зрения законодательства вскрыть квартиру в подмосковном Томилине, где местные жители сообщили о воющей на протяжении нескольких дней собаке. Отмечается, что хозяин собаки толком не кормит её, периодически уходит в загулы, уезжает из дома.

Юрист по гражданским, административным и арбитражным делам Василий Воробьёв отметил в беседе с RT, что обычно возможность вскрытия предполагает чрезвычайные ситуации, связанные непосредственно с жизнью и здоровьем человека.

«К сожалению, животные у нас под это не попадают. То есть, если мы слышим вой животного и понимаем, что оно себя как-то нехорошо чувствует и находится одно запертое в квартире, к сожалению, это не является достаточным основанием для вскрытия помещения», — объяснил эксперт.

Он добавил, что проникновение сотрудников правоохранительных органов в квартиру возможно для спасения жизни граждан и их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания подозреваемых и обвиняемых, для пресечения преступления и для восстановления обстоятельств несчастного случая.

«Но какого-то прецедента, что из-за животных мы имеем право вскрывать помещение, такого нет, к сожалению», — рассказал собеседник RT.

В свою очередь, Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, считает, что когда в жилище находится животное, которое может погибнуть, по согласованию с органами прокуратуры и внутренних дел можно принять решение о её вскрытии ради спасения животного.

«Аналогичная ситуация была с котом, который оказался запертым в машине. И там правовой механизм был найден. Уверен, что и в данном случае, длительное отсутствие хозяина — основание для вскрытия жилья. Ведь не факт, что хозяин уехал, может быть он тоже находится в квартире в бессознательном состоянии», — заключил специалист.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян призвала законодателей изменить закон о запрете вскрывать чужую собственность без хозяев.

Предложение поступило на фоне сообщений о воющей на протяжении нескольких дней собаке — животное оказалось заперто в квартире в подмосковном Томилине.

Местные жители рассказали RT, что хозяин собаки толком не кормит её, периодически уходит в загулы, уезжает из дома.