RT в Telegram
Подпишись

Симоньян предложила изменить закон о частной собственности из-за животных

Короткая ссылка
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян призвала законодателей изменить закон о запрете вскрывать чужую собственность без хозяев.
Симоньян предложила изменить закон о частной собственности из-за животных
  • РИА Новости

Предложение поступило на фоне сообщений о воющей на протяжении нескольких дней собаке — животное оказалось заперто в квартире в подмосковном Томилине.

«Жизнь поважнее неприкосновенности собственности, всё же. При всём уважении к последней», — заявила Симоньян.

Местные жители рассказали RT, что хозяин собаки толком не кормит её, периодически уходит в загулы, уезжает из дома.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от партии «Новые люди», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов направил в правительство законопроект, позволяющий полицейским вскрывать автомобили для спасения животных. Копии проекта федерального закона и пояснительной записки есть в распоряжении RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить