Симоньян предложила изменить закон о частной собственности из-за животных

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян призвала законодателей изменить закон о запрете вскрывать чужую собственность без хозяев.

Предложение поступило на фоне сообщений о воющей на протяжении нескольких дней собаке — животное оказалось заперто в квартире в подмосковном Томилине.

«Жизнь поважнее неприкосновенности собственности, всё же. При всём уважении к последней», — заявила Симоньян.

Местные жители рассказали RT, что хозяин собаки толком не кормит её, периодически уходит в загулы, уезжает из дома.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от партии «Новые люди», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов направил в правительство законопроект, позволяющий полицейским вскрывать автомобили для спасения животных. Копии проекта федерального закона и пояснительной записки есть в распоряжении RT.