В России предложили разрешить полицейским вскрывать авто для спасения животных

Депутат Госдумы от партии «Новые люди», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов направил в правительство законопроект, позволяющий полицейским вскрывать автомобили для спасения животных. Копии проекта федерального закона и пояснительной записки есть в распоряжении RT.

Отмечается, что сейчас у правоохранительных органов нет такой возможности. В случае опасности для жизни животного, запертого в машине, полиция ничего не сможет сделать. Принятие законопроекта устранит этот пробел.

«В чём здесь ключевая проблема? Единственное, на что могут опираться правоохранители в случае принятия решения о том или ином действии, — это возможность пресечь жестокое обращение с животными. Но такой пункт можно вполне легко оспорить. Нам важно, чтобы законы были прямого действия. Случаи бывают абсолютно разные... Введением такого нового пункта мы даём возможность действовать прямо по букве закона. А причин, по которым так происходит, может быть много: от банальной невнимательности до экстренных случаев, когда что-то случается с собственником», — заявил парламентарий в комментарии RT.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли запертую в машине на парковке кошку.

Спустя некоторое время животное было благополучно освобождено из запертого автомобиля. Его забрал к себе сотрудник московской прокуратуры.