RT в Telegram
Подпишись

В России предложили разрешить полицейским вскрывать авто для спасения животных

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от партии «Новые люди», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов направил в правительство законопроект, позволяющий полицейским вскрывать автомобили для спасения животных. Копии проекта федерального закона и пояснительной записки есть в распоряжении RT.
В России предложили разрешить полицейским вскрывать авто для спасения животных
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что сейчас у правоохранительных органов нет такой возможности. В случае опасности для жизни животного, запертого в машине, полиция ничего не сможет сделать. Принятие законопроекта устранит этот пробел.

«В чём здесь ключевая проблема? Единственное, на что могут опираться правоохранители в случае принятия решения о том или ином действии, — это возможность пресечь жестокое обращение с животными. Но такой пункт можно вполне легко оспорить. Нам важно, чтобы законы были прямого действия. Случаи бывают абсолютно разные... Введением такого нового пункта мы даём возможность действовать прямо по букве закона. А причин, по которым так происходит, может быть много: от банальной невнимательности до экстренных случаев, когда что-то случается с собственником», — заявил парламентарий в комментарии RT.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли запертую в машине на парковке кошку.

Спустя некоторое время животное было благополучно освобождено из запертого автомобиля. Его забрал к себе сотрудник московской прокуратуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить