В ЦБ России предложили внедрить период охлаждения при выдаче больших кредитов

ЦБ России предлагает внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов от 1 млн рублей, заявила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина.

«Нужно распространить ту норму, которая... заработает в июле — период охлаждения, — и на крупные кредиты... Мы предлагаем с миллиона рублей начать», — цитирует её РИА Новости.

По словам Набиуллиной, условия нужно обсуждать, но необходим зазор между оформлением кредита и получением денежных средств.

Она также назвала одной из приоритетных задач регулятора в этом году борьбу с кредитным мошенничеством.

Ранее в Банке России заявили о пресечении в 2023 году мошеннических хищений на общую сумму 5,8 трлн рублей.